نائب محافظ المنيا: ملصقات بسعر تعريفة الركوب على السيارات وتكثيف الحملات الرقابية

تفقد الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا ، عددا من مواقف السيارات ومحطات الوقود، للتأكد من انتظام العمل بالتعريفة الجديدة، عقب القرار الذي أصدره نائب المحافظ بتعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي، للنقل الداخلي بالمدن والمراكز وبين المحافظات، وكذلك بين المدن والمراكز والقرى التابعة لها .

رافق نائب المحافظ، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، اللواء هانى بدوى، رئيس مركز ومدينة المنيا، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، العميد وليد العاطون مدير مرور المنيا، وأحمد فؤاد مدير إدارة المواقف بالمحافظة ومباحث المرور و التموين والجهات المعنية.

شملت الجولة، تفقد مواقف السيارات لمراكز جنوب وشمال المحافظة، وموقف مدينة المنيا الجديدة ومحطة وقود التعاون بحي شلبي، ومحطة وقود مصر للبترول بحي غرب المدينة.

شدد نائب المحافظ، على السائقين على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة، مؤكدا بأنه لن يسمح بأي زيادة في التعريفة الجديدة موجها الأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفى مقدمتها سحب الترخيص وتحرير الغرامات المالية المقررة، كما حرص نائب المحافظ على الحديث مع المواطنين للتأكد من تطبيق التعريفة، وكلف نائب المحافظ إدارة المرور بالتنسيق مع الوحدات المحلية بوضع ملصق على جميع السيارات السارى بشأنها هذا القرار موضحا خط السير وعدد الركاب والتعريفة المقررة .

وناشد نائب المحافظ المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة ركوب المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية ، وذلك على مدار 24 ساعة وهي (2342200 - 2320001 ) والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء 16528.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ،قد اجتمعت "الأربعاء" لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي، ونظراً لزيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية ، حيث قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر وذلك اعتبارا من الساعة 2 من صباح الخميس "، مع تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و 10.25 جنيه للتر البنزين 92 و 11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن .