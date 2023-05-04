إصابة 15 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي ملوي المنيا

أصيب 15 شخصا إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي جنوب المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل ملوي، واسفر الحادث عن مصابين.

علي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية الي موقع الحادث تبين إصابة 15 شخص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي.