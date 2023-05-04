بعد زيادة سعر السولار.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة بقرى ومدن المنيا

أعلنت محافظة المنيا تعريفة المواصلات الجديدة بمراكز المحافظة وذلك لسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية بنطاق المحافظة والخطوط الخارجية بين المحافظة والمحافظات الاخرى وكذلك تعريفة ركوب السرفيس وسيارات التاكسي بالنسب المبينة تفصيلا بالجداول الخاصة بكل مركز

كما أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا انتظام حركة المواقف والسيارات عقب صدور قرار زيادة تعريفة المواصلات لسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية بنطاق المحافظة والخطوط الخارجية بين المحافظة والمحافظات الأخرى وكذلك تعريفة ركوب السرفيس وسيارات التاكسي.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمتابعة حركة المواقف والسيارات تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

يشار إلى ان لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية قررت زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس الموافق 04 / 05 / 2023



كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95، وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن وذلك فى ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.



تعريفة الركوب الجديدة بالمنيا

تعريفة الركوب الجديدة بالمنيا

تعريفة الركوب الجديدة بالمنيا

تعريفة الركوب الجديدة بالمنيا

تعريفة الركوب الجديدة بالمنيا