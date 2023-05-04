سكرتير عام مساعد المنيا يتابع تنفيذ إزالة حالات التعدى على الأراضى الزراعية

الموجه 21

تواصل مراكز محافظة المنيا تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية.

من جانبه تابع اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز مغاغة، وذلك ضمن الموجة الـ 21 بحضور الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة ومركز شرطة مغاغة وعدد من الجهات المعنية، حيث تم إزالة 10 حالات تعدى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

