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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموجه 21

سكرتير عام مساعد المنيا يتابع تنفيذ إزالة حالات التعدى على الأراضى الزراعية

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمنيا

تواصل مراكز محافظة المنيا تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية.

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من جانبه تابع اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز مغاغة، وذلك ضمن الموجة الـ 21 بحضور الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة ومركز شرطة مغاغة وعدد من الجهات المعنية، حيث تم إزالة 10 حالات تعدى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .
 

أراضي الزراعية إزالة التعديات إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه أسامة القاضي محافظ المنيا السكرتير العام المساعد الموجة الـ 21

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