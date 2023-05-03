تحرير 35 مخالفة تموينية خلال حملة على مخابز ديرمواس بالمنيا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ديرمواس تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية.

فقد نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بالتعاون مع التموين، حملة تموينية على المخابز البلدية، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة.

وقال عامر طه رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن تحرير 35 محضر للمخابز المخالفة وجاءت المخالفات ما بين (نقص وزن - مواصفات - عدم إعلان - نظافة - عدم إعطاء بون- عدم وجود ميزان حساس- تصرف في 15 شيكارة دقيق ) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.