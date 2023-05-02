انطلاق المؤتمر الدولي الرابع لـ تمريض المنيا بعنوان "مستقبل الرعاية التمريضية "

أطلقت كلية التمريض بجامعة المنيا برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، مؤتمرها العلمي الدولي الرابع بعنوان "مستقبل الرعاية التمريضية في ظل التنمية المستدامة" وذلك بإشراف الدكتورة صفاء محمد عميد الكلية ورئيس المؤتمر والدكتورة هدى عبد العظيم وكيل الكلية للدراسات العليا ومقرر المؤتمر، والدكتورة يسرية السيد، وكيل الكلية لشئون البيئة، والدكتور جيهان عبد الرحيم، أستاذ مساعد التمريض الباطني والجراحي، سكرتيري المؤتمر.

شهد المؤتمر حضورًا كثيفًا لأساتذة التمريض بجامعات الإسكندرية وأسيوط والقاهرة والفيوم والسويس والمنوفية وجنوب الوادي وسوهاج وبورسعيد وجامعة إسفنكس أسيوط.

بالإضافة إلى الدول المشاركة حضورًا وعبر الفيديو كونفرنس من اليمن والسعودية وقطر، والفلبين.

وأكد الدكتور عصام فرحات حرص الجامعة على عقد مؤتمراتها العلمية في شتى التخصصات لإثراء المجتمع العلمي ومناقشة أفضل ما توصل إليه الأكاديميون والباحثون لخدمة المجتمع ومواكبة خطط الدولة المستقبلية ورؤيتها للتنمية المستدامة والنهوض بمستقبل أفرادها.

ولفت إلى أن المؤتمر الرابع لكلية التمريض يهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات حول التحديات والاتجاهات الحديثة في مجال التمريض، وتحديد الرؤى المستقبلية للنهوض بمهام التمريض، ومناقشة أحدث الأبحاث التمريضية المبنية على الدلائل، فضلًا عن التعرف على تأثير المتغيرات المناخية على جودة الرعاية الصحية وسلامة المريض، وكذلك تعزيز دور البحث العلمي في تطوير الرعاية التمريضية ومناقشة مدى تكيف مهنة التمريض مع التحول الرقمي.

وأوضحت الدكتورة صفاء محمد، أن المؤتمر يتناول عدة محاور تتمثل في: التحديات والاتجاهات الحديثة في مجال التمريض، والرؤية المستقبلية للنهوض بالمهنة، والأبحاث التمريضية المبنية على الدلائل، والرعاية الصحية وسلامة المريض، بالإضافة إلى جودة الرعاية التمريضية وخدمة المجتمع، ودور البحث العلمي في تطوير الرعاية التمريضية، والمهارات القيادية والإدارية في مجال التمريض، وكذلك الرعاية الصحية في ظل التغيرات المناخية، والتحول الرقمي ومهنة التمريض، لافتة إلى أن ورش عمل المؤتمر المقامة على هامشه ستستمر حتى مساء الغد.