نائب محافظ المنيا يفتتح فعاليات المهرجان العربي الدولي الثاني للإبداع الأدبي والفنون

افتتح الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، فعاليات المهرجان العربي الدولي الثاني للإبداع الأدبي والفنون دورة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين بمسرح المحافظة والذي يقام خلال الفترة من 1 إلى 5 مايو الجاري بمشاركة لفيف من الأدباء والكتاب والشُعراء من مصر، والدول العربية الشقيقة وهي المملكة العربية السعودية -فلسطين -تونس -الجزائر -سلطنة عمان – سوريا".

جاء ذلك بحضور، الشاعر أحمد قنديل أمين عام المهرجان، والشاعر فايز أبو جيش رئيس المهرجان، والدكتور نزار بريك هنيدي نائب رئيس اتحاد كتاب سوريا، ومختار عيسى نائب رئيس اتحاد كتاب مصر، وعدد من رؤساء المدن، ووكلاء الوزارة، ومديري المديريات، والدكتورة أمل عليوة مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا، وعدد من الأدباء والكتاب والشُعراء من مصر، ومن الدول العربية الشقيقة.

أعرب نائب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي والفني الكبير، الذي تستضيفه المنيا، مشيراً الى أن إقامة مثل تلك الفعاليات تساهم بشكل كبير وفعال في دمج الثقافات المختلفة، ودعم الحراك والتبادل الثقافي الجديد للمواهب الشابة ولكبار الكتاب والأدباء والمبدعين والقراء والمثقفين من مختلف أرجاء وطننا العربي، الى جانب الترويج السياحي لمصر بشكل عام ولمحافظة المنيا بشكل خاص، فالمنيا تعتبر سجلاً متنوعا لمختلف العصور التاريخية التي مرت على مصر.

أشار نائب المحافظ خلال كلمته الى إن اختيار المهرجان في دورته الثانية لعنوان "دورة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين"يعتبر تكريماً لرائد ومفكر تنويري كبير وأحد أبناء محافظة المنيا، الذي يعد واحدا من أهم أعلام الحركة الأدبية الحديثة، وسيظل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين شاهداً على عراقة وأصاله تلك الأرض الطيبة، فسيرته كانت ولازالت دافعاً لخروج العديد من المواهب وداعماً كبيراً لترسيخ الهوية العربية.

أكد نائب المحافظ، على حرص الدولة المصرية على دعم القطاع الثقافي حتى وصلت إلى أقاصي القري والنجوع، من خلال إقامة المكتبات والفعاليات بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

كما دعا نائب المحافظ كافة الحضور إلى مشاهدة الإمكانيات والمقومات الثقافية والتراثية والسياحية التي تزخر بها محافظة المنيا، من خلال تنظيم زيارات للمناطق السياحية المتنوعة وبناء جسور التواصل بين الأدباء العرب، ودعم مواهب الشباب والحوار الفكري.

جدير بالذكر أن فعاليات المهرجان العربي الدولي الثاني للإبداع الأدبي والفنون، دورة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، تتضمن العديد من الفعاليات والأمسيات الشعرية والثقافية، وحفلات للموسيقى العربية والكورال، وجلسات بحثية، بمكتبة مصر العامة، والمسرح المكشوف بكورنيش النيل، إلى جانب تنظيم زيارات سياحية لعدد من المواقع الأثرية بالمحافظة.