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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 27 تعديًا بسمالوط في اليوم الأول لتنفيذ الموجة 21

الموجه 21 إزالة التعديات
الموجه 21 إزالة التعديات بسمالوط

أعلن الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا بدء أعمال تنفيذ الموجة الـ 21 لإزالة التعديات بجميع المراكز وبمختلف جهات الولاية، بهدف مواجهة أي شكل من أشكال التعديات، علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
 

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أوضح نائب المحافظ، أن الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية قد أنهت استعداداتها لبدء تنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة فى ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة وذلك ضمن تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

واشار نائب المحافظ إلى انه تم عقد سلسلة اجتماعات تحضيرية تم خلالها الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ 21.

مشدداً على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة .

من جانبه قاد اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة والمشرف علي أعمال الموجة حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمركز سمالوط وذلك ضمن الموجة الـ 21 بحضور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط ومركز شرطة سمالوط وعدد من الجهات المعنية وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة 27 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك الدولة بمجلس قروى البيهو منهم 24 حالة تعد على أرض زراعية، و3 حالات حماية النيل، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين  .

الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، وبدأت "اليوم السبت" 29 أبريل بالمرحلة الأولى وتستمر حتى19 مايو المقبل، تليها المرحلة الثانية في المدة من 27 مايو حتى 16 يونيو، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخير خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

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