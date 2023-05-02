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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 49 ألف طن قمح بالشون والصوامع الحكومية بمراكز المنيا

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح بلغ 49153 طنا و395 كيلو بالشون الحكومية والصوامع، حيث بدأت أعمال التوريد في 15 أبريل الجاري، وتم تجهيز 42 موقعا تخزينيا للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد.

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وأكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المزروعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم. 

وشدد على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

أعمال التوريد الشون والصوامع غرفة العمليات الرئيسية محصول القمح مديرية التموين بالمنيا وكيل وزارة التموين توريد محصول القمح

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