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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتسهيل الحركة المرورية.. نقل موقف سيارات الأجرة بمطاي في المنيا

الموقف الجديد بمطاي
الموقف الجديد بمطاي

 أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، انه تم نقل موقف سيارات أجرة خط المنيا سمالوط، وخط  الكوادى بنى عمار  إلى موقف جديد بجوار مسجد صلاح الدين بحى جنوب المدينة وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمتابعة تنظيم مواقف سيارات الأجرة بالمراكز ومراجعة التسعيرة بها، لخدمة أهالي المدن والقرى والتوابع.

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وقال هشام فايز رئيس المركز إنه تم التنسيق مع إدارة المواقف وإدارة الإشغالات، وذلك بهدف التيسير  على المواطنين، والقضاء علي المواقف العشوائية، ولتسهيل الحركة المرورية، والقضاء على التكدس المستمر وخدمة المواطنين، حيث تم تخصيص أماكن انتظار ملائمة لراحة المواطنين والسائقين.

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