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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دون إصابات.. السيطرة على حريق اندلع بشقة سكنية في المنيا

إخماد حريق بشقه سكنية
إخماد حريق بشقه سكنية

أخمدت قوات الحماية المدنية بالمنيا حريق اندلع بشقة بسبب ماس كهربائي دون إصابات بشرية تم إخطار  المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة المنيا.

بانتقال قوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للمنازل المجاورة حيث تبين نشوبه بشقة سكنية بالطابق الثاني بإحدى العمارات السكنية بسبب حدوث ماس كهربائي مما أسفر عن احتراق محتويات الشقة دون إصابات بشرية.

أفادت التحريات الأولية للبحث الجنائي، اندلاع الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار العمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتصرف.

 

إصابات بشرية اخماد الحريق العمارات السكنية عمليات النجدة مدينة المنيا

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