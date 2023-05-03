عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 60 ألف طن من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية في المنيا

توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح بلغ 60053 طنا و581 كيلو بالشون الحكومية والصوامع.

وبدأت أعمال التوريد في 15 أبريل الماضي، وتم تجهيز 42 موقعا تخزينيا للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد.

صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ1942 حالة في قرية السلام

ضمن الموجة 21.. إزالة 173 حالة تعد بالبناء في المنيا

وأكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزعة يبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وأوضح أنه تتم متابعة جميع التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

 

أعمال التوريد الأقماح التوريد الشون والصوامع حصول القمح وزارة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

الأب المكلوم عاد من السعودية لدفن أمه ليفاجئ بمقتل ابنه| تفاصيل مؤلمة

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

صندوق النقد: الحكومة المصرية جادة في الإصلاح وبدء برنامج المراجعة

تتضمن إجازة للمرأة في القطاع العام والخاص.. تعديلات بقانون الطفل

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

موضوعات متعلقة

صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ1942 حالة في قرية السلام

ترشيحاتنا

بث مباشر| انطلاق فعاليات أولى جلسات الحوار الوطني

دخان فوق الكرملين| اللحظات الأولي لمحاولة اغتيال الرئيس الروسي ..شاهد

لعشاق القهوة.. جمال شعبان يكشف فوائدها المذهلة للمرضى والأصحاء

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من إنخفاض شديد فى درجات الحرارة بهذا الموعد

قائد لمنطقة إيران.. جولة تعيينات في هيئة أركان إسرائيل

اغتيال بوتين | كيف نجا الرئيس الروسي من محاولة استهداف أوكرانية؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينتشر كالنار في الهشيم.. فطر نادر يهدد العشرات بأمريكا| ما القصة؟

مسلسل Firefly Lane يتصدر مشاهدات نتفليكس.. فما قصته؟

يبحث عنها 110 ملايين مصري| من هي المسنة التائهة بالسعودية.. إيه الحكاية؟

ماذا يحدث للجسم عند اتباع نظام الصيام المتقطع.. وخطوات سهلة لتطبيقه

فيديو

عائد مرتفع ومميزات عديدة.. طرح شهادة استثمار جديدة في مصر

شاهد .. شمس الكويتية تطرح كليب يا متعلم

تصل لـ 40 درجة.. تحذير جديد من الأرصاد بسبب الموجة الحارة

عقوبة قاسية.. إجراءات اتحاد الكرة ضد الزمالك بعد الانسحاب من مباراة السوبر|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ