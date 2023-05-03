توريد 60 ألف طن من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية في المنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح بلغ 60053 طنا و581 كيلو بالشون الحكومية والصوامع.

وبدأت أعمال التوريد في 15 أبريل الماضي، وتم تجهيز 42 موقعا تخزينيا للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد.

وأكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزعة يبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وأوضح أنه تتم متابعة جميع التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.