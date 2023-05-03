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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ1942 حالة في قرية السلام

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة  ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

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أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية السلام التابعة لمركز بنى مزار خلال يومي 1 و 2 من مايو الجاري حيث تم الكشف الطبي على  1942 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

واكد الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم الكشف على 381 حالة جراحة و586 حالة اطفال و260 باطنة و74 نساء و107 اسنان و80 قلب و221 جلدية و193 أنف وأذن و40  تنظيم أسرة إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة ل 113  مترددا و 4 حالات اشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر ل 92 مترددا وخلع اسنان لعدد 5 حالات بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 12 حالة لاستكمال العلاج بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 132 مترددا وذلك من خلال 13 عيادة متنقلة.

ا الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال المبادرة الرئاسية الخدمات الطبية والعلاجية الدكتور محمد حسن المبادرة الرئاسية حياة كريمة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قافلة طبية وعلاجية

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