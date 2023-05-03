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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بصحراوي العدوة في المنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي ، أمام مركز العدوة شمال المنيا بسبب التخطي الخاطئ بين سيارتين تم نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارا من عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة رقم 972 اتوبيس سوبر جيت والسيارة رقم 8957  بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوه بسبب التخطي الخاطئ .

واسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص وهم ابراهيم. ف. ا 48سنة ورشاد. ع 23 سنة وعبد العزيز. م. ا 55سنة ومصطفي. ع. أ 23 سنة ورحاب. ع. م 41 سنة وفادي. ع. ن 23 سنة وحازم. ا. ا 23 سنة واحمد. ط. ع47سنة وزينب. د. ي 52 سنة ومحمد. ع 23 سنة مقيمون بمحافظات قنا والأقصر والبحيرة.

تم نقل المصابين الي المستشفي لتلقي العلاج والتحفظ علي المركبتين تحت تصرف النيابة العامة. 

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