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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 2827 مخالفة خلال الحملات على الأسواق والمخابز البلدية بمراكز المنيا

حملات تموينية
حملات تموينية

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، ضبط 2827 مخالفة متنوعة، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين، والتي نظمتها المديرية على مدار شهر ابريل الماضي، لضبط الأسواق والمخابز ومتابعة المنشآت العامة للوقوف على سلامة المواد الأولية المستخدمة في الانتاج وقمع عملية الغش والتدليس والوقوف على سلامة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية للمستهلكين .  

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ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا جهود المديرية خلال ابريل الماضي، موضحا أن الحملات التموينية أسفرت عن تحریر 2376 مخالفة في مجال متابعة المخابز البلدية منها 775 انتاج خبز ناقص الوزن ، و287 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، و36 مخالفة توقف دون عذر ، و35 تصرف وتجميع ، و63 عدم وجود سجلات و1180مخالفة أخرى .

وأضاف وكيل وزارة التموين ، انه في مجال متابعة الأسعار والأسواق ،تم تحرير 451 مخالفة منها 114 لعدم الاعلان عن الاسعار ، 19 مخالفة للبيع بأسعار أزيد ، و25 بدون صلاحية ، و12 بدون ترخيص و2 مخالفة اسطوانات و 36 لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم ذبحها خارج المجازر الحكومية و97 مخالفة لقانون (113) و 31 لتجار تموينيين وتحرير13 مخالفة مواد بترولية و حالتى غش تجاری ، و 100 مخالفة أخرى  .

الحملات التموينية الأسواق والمخابز المجازر الحكومية إنتاج خبز ناقص الوزن خبز غير مطابق للمواصفات غير صالحة للاستهلاك محافظة المنيا مديرية التموين بالمنيا

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