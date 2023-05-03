ضمن الموجة 21.. إزالة 173 حالة تعد بالبناء في المنيا

تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات بجميع المدن والقرى وبمختلف جهات الولاية.

وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

وواصل اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة والمشرف على أعمال حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية متابعة تنفيذ أعمال الموجه 21 لإزالة التعديات.

حيث بلغ إجمالي ما تم تنفيذه من أعمال إزالة منذ بدء الحملات حتى يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 173 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة منها 145 حالة مبانى على مساحة 27181 متر مربع و28 حالة زراعة على مساحة 3 فدان و23 قيراط و28 سهم.