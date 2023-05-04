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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد إعلان تعريفة الركوب الجديدة.. انتظام حركة المواقف والسيارات بالمنيا|صور

حملات لمتابعة المواقف
حملات لمتابعة المواقف بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا انتظام حركة المواقف والسيارات عقب صدور قرار زيادة تعريفة المواصلات لسيارات الاجرة العاملة على الخطوط الداخلية بنطاق المحافظة والخطوط الخارجية بين المحافظة والمحافظات الاخرى وكذلك تعريفة ركوب السرفيس وسيارات التاكسي.
وقامت الأجهزة التنفيذيه بمتابعة حركة المواقف والسيارات تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

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وأعلنت محافظة المنيا تعريفة المواصلات الجديدة بمراكز المحافظة وذلك لسيارات الاجرة العاملة على الخطوط الداخلية بنطاق المحافظة والخطوط الخارجية بين  المحافظة والمحافظات الاخرى وكذلك تعريفة ركوب السرفيس وسيارات التاكسي بالنسب المبينة تفصيلا بالجداول الخاصة بكل مركز


يشار إلى ان  لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية قررت زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس الموافق 04 / 05 / 2023


كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند  8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين  95، وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن وذلك فى ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار. 
 

انتظام حركة المواقف والسيارات بالمنيا
انتظام حركة المواقف والسيارات بالمنيا
انتظام حركة المواقف والسيارات بالمنيا
انتظام حركة المواقف والسيارات بالمنيا
انتظام حركة المواقف والسيارات بالمنيا
انتظام حركة المواقف والسيارات بالمنيا
أسامة القاضي محافظ المنيا الاجهزة التنفيذية البترول البنزين 80 التسعير التلقائي التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

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