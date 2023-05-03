تحرير 65 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملة مكبرة بمركز مطاي في المنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاى، أن الحملة أسفرت عن تحرير 65 محضرا تموينيا متنوعا، منها 37 محضرا للمخابز المخالفة بقريتى منبال وحلوة، تنوعت بين نقص وزن وعدم إعلان نظافة وعدم وجود شهادة صحية.

كما تم تحرير 25 مخالفة تموينية ببندر مطاي، تضمنت 7 محاضر عدم وجود اشتراطات صحية، و8 محاضر شهادة صحية، و4 محاضر مواد بترولية وعدم إعلان، و5 محاضر مستودع بوتاجاز، بالإضافة إلى ضبط 5 شكائر دقيق بدون فواتير، و50 لفة مياه غازية بدون فواتير، و25 كيلو غراء، و140 كيلو كلور بدون فواتير، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

