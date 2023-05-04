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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد زيادة سعر السولار.. تعرف على تعريفة الركوب الجديدة بقري ومدن المنيا|صور

تعريفة الأجرة الجديدة
تعريفة الأجرة الجديدة بالمنيا

بعد قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية زيادة سعر السولار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر  اعتبارًا من اليوم الخميس 4 مايو الجاري.

أعلنت محافظة المنيا تعريفة المواصلات الجديدة بمراكز المحافظة وذلك لسيارات الاجرة العاملة على الخطوط الداخلية بنطاق المحافظة والخطوط الخارجية بين  المحافظة والمحافظات الاخرى وكذلك تعريفة ركوب السرفيس وسيارات التاكسي. 

وتنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أجري اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة جولة ميدانية لمتابعة انتظام حركة المواقف والسيارات عقب صدور قرار زيادة تعريفة المواصلات لسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية بنطاق المحافظة والخطوط الخارجية بين المحافظة والمحافظات الاخرى وكذلك تعريفة ركوب السرفيس وسيارات التاكسي، حيث تواصل الوحدة المحلية لمدينة المنيا أعمال المتابعة ووضع استيكرات الأسعار على السيارات لبيان التعريفة المقررة.

تعريفة ملوي

كما  أجرى اللواء أ.ح احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جولة تفقدية بعدد من مواقف السيارات لمتابعة تطبيق تعريفه المواصلات الجديدة.

وتفقد مواقف السيارات ( ملوى ـ المنيا / ملوى ـ أبوقرقاص / الروضة ـ ملوى /البياضية ـ ملوى /الاشمونين ـ ملوى / نواى ـ ملوى / السواهجة ـ ملوى / تونا الجبل ـ ملوى) بهدف متابعة تطبيق تعريفه الركوب وضبط أي مخالفة ومنع التلاعب فى التعريفة حفاظا على حقوق المواطنين.

وأكد رئيس المدينة، أنه تم تكليف نواب رئيس المركز ورؤساء القرى والاحياء بالمتابعة المستمرة علي جميع مواقف السيارات، للتأكد من مدى الإلتزام فى تطبيق تعريفة الركوب الجديدة مع وضع استيكرات بالتعريفة الجديدة علي جميع السيارات.


تعريفة دير مواس

كما تفقد عامر طه رئيس مركز دير مواس مواقف السيارات الأجرة وتابع الحالة العامة بشوارع المركز، واستمع للمواطنين حيال اى شكاوى صادرة عن التلاعب بالتسعيرة المقررة، كما تم وضع استكيرات على السيارات لبيان التسعيرة المقررة.

بعد زيادة سعر السولار.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة بقرى ومدن المنيا

لتسهيل الحركة المرورية.. نقل موقف سيارات الأجرة بمطاي في المنيا

تعريفة مطاي

وتابع هشام فايز رئيس مركز مطاي محطات الوقود بالمدينة والقرى ومراجعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مؤكداً على التواجد الميداني المستمر على مدار الساعة لرصد اى شكاوى من المواطنين لرصد المتلاعبين بأسعار الوقود او التعريفة المقررة.

تعريفة سمالوط 

كما تفقد سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط محطات الوقود ومواقف السيارات للتأكد من استمرار العمل بتعريفة الركوب المقررة ولسيارات الاجرة والنقل الجماعي والسرفيس، والتاكسي، بعد زيادة أسعار السولار، واستمع للمواطنين حيال اى شكاوى صادرة عن التلاعب بالتسعيرة المقررة، كما تم وضع استكيرات على السيارات لبيان التسعيرة المقررة.
ومن جانبها أعلنت محافظة المنيا تعريفة المواصلات الجديدة بمراكز المحافظة وذلك لسيارات الاجرة العاملة على الخطوط الداخلية بنطاق المحافظة والخطوط الخارجية بين  المحافظة والمحافظات الاخرى وكذلك تعريفة ركوب السرفيس وسيارات التاكسي بالنسب المبينة تفصيلا بالجداول الخاصة بكل مركز.
يشار إلى ان لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية قررت زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس الموافق 04 / 05 / 2023


كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند  8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين  95، وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن وذلك فى ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

 

تعريفة الركوب الجديدة بقري ومدن المنيا
تعريفة الركوب الجديدة بقري ومدن المنيا
تعريفة الركوب الجديدة بقري ومدن المنيا
تعريفة الركوب الجديدة بقري ومدن المنيا
تعريفة الركوب الجديدة بقري ومدن المنيا
تعريفة الركوب الجديدة بقري ومدن المنيا
تعريفة الركوب الجديدة بقري ومدن المنيا
تعريفة الركوب الجديدة بقري ومدن المنيا
تعريفة الركوب الجديدة بقري ومدن المنيا
تعريفة الركوب الجديدة بقري ومدن المنيا
تعريفة الركوب الجديدة بقري ومدن المنيا
تعريفة الركوب الجديدة بقري ومدن المنيا
تعريفة الركوب الجديدة بقري ومدن المنيا
تعريفة الركوب الجديدة بقري ومدن المنيا
تعريفة الركوب الجديدة بقري ومدن المنيا
تعريفة الركوب الجديدة بقري ومدن المنيا
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