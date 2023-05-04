بعد زيادة سعر السولار.. جولات تفقدية على مواقف السيارات لتطبيق التعريفة الجديدة|صور

أجرى اللواء دكتور محمد عقل، السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جولة ميدانية لمتابعة انتظام حركة المواقف والسيارات عقب صدور قرار زيادة تعريفة المواصلات لسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية بنطاق المحافظة والخطوط الخارجية بين المحافظة والمحافظات الأخرى، وكذلك تعريفة ركوب السرفيس وسيارات التاكسي، حيث تواصل الوحدة المحلية لمدينة المنيا أعمال المتابعة ووضع ستيكرات الأسعار على السيارات لبيان التعريفة المقررة.

كما أجرى اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، جولة تفقدية بعدد من مواقف السيارات لمتابعة تطبيق تعريفة المواصلات الجديدة.

وتفقد مواقف السيارات “ملوى ـ المنيا / ملوى ـ أبوقرقاص / الروضة ـ ملوى /البياضية ـ ملوى /الاشمونين ـ ملوى / نواى ـ ملوى / السواهجة ـ ملوى / تونا الجبل ـ ملوى” بهدف متابعة تطبيق تعريفة الركوب، وضبط أي مخالفة ومنع التلاعب فى التعريفة حفاظا على حقوق المواطنين.

وأكد رئيس المدينة، أنه تم تكليف نواب رئيس المركز ورؤساء القرى والأحياء بالمتابعة المستمرة لجميع مواقف السيارات، للتأكد من مدى الالتزام فى تطبيق تعريفة الركوب الجديدة مع وضع ستيكرات بالتعريفة الجديدة علي جميع السيارات.

فيما تفقد عامر طه، رئيس مركز دير مواس، مواقف السيارات الأجرة وتابع الحالة العامة بشوارع المركز، واستمع للمواطنين حيال أى شكاوى صادرة عن التلاعب بالتسعيرة المقررة، كما تم وضع ستيكرات على السيارات لبيان التسعيرة المقررة.

من جانبها، أعلنت محافظة المنيا تعريفة المواصلات الجديدة بمراكز المحافظة، وذلك لسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية بنطاق المحافظة، والخطوط الخارجية بين المحافظة والمحافظات الأخرى، وكذلك تعريفة ركوب السرفيس وسيارات التاكسي بالنسب المبينة تفصيلا بالجداول الخاصة بكل مركز.

يشار إلى أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية قررت زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلية 8.25 جنيه للتر، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح اليوم، الخميس الموافق 04 / 05 / 2023.

كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80، و10.25 جنيه للتر البنزين 92، و11.50 جنيه للتر البنزين 95، وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن، وذلك فى ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.



انتظام حركة المواقف والسيارات بالمنيا

انتظام حركة المواقف والسيارات بالمنيا

انتظام حركة المواقف والسيارات بالمنيا