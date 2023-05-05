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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. إصابة 16 شخص في تصادم سيارتين ببني مزار المنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

شهد كوبري بني مزار العلوي شمال المنيا حادث تصادم بين سيارتين نقل وربع نقل بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 16 شخص وتم نقلهم إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وربع نقل أعلي كوبري بني مزار، مما أسفر عن إصابة 16 شخص.

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بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة حمادة. ج. ش 24 عاما وأم كلثوم. م. ب 26 عاما ويوسف. م. ر 17 عاما ورضا. ج. ا 17 عاما وشهد. ع. ش 12 عاما وبطة. ع. ش 20 عاما وأصاله. ا 12 عاما ومحمد. ر. ع 15 عاما وجهاد. ش. ر 15 عاما وفرحانة. خ. ب 55 عاما وسهير. ح 30 عاما ومحاسن. ا 56 عاما ومحمود. ا. خ 18 عاما وكمال. ص 14 عاما وابتسام. م 50 عاما وجهاد. خ 45 عاما.


وتم نقلهم إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج وكسور، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
 

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