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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة سيدتين وطالب في حادث تصادم 3 سيارات بدائري المنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

شهد الطريق الدائري بالمنيا حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وميكروباصين، ما أسفر عن إصابة سيدتين وطالب تم نقلهم للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة باصطدام سيارتين ميكروباص "أجرة" بسيارة نصف نقل  بالطريق الدائري.

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بإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع تصادم بين السيارة رقم 5429 نصف نقل والسيارة رقم 5726  ميكروباص والسيارة رقم 8673 ميكروباص بسبب السرعة بالطريق الدائري شرق كوبري أبو شناف.

وأدى الحادث إلى إصابة 3 أشخاص وهم “سميرة. ع”، 45 عاما، ربة منزل، و"رؤيات. ع"، 55 عاما، ربة منزل، و"حمزة. ع"، 16 عاما، طالب. 

تم نقل المصابين للمستشفى، وتم تسيير الحركة المرورية والتحفظ على السيارات الثلاثة تحت تصرف النيابة العامة لبدء التحقيق.

 

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