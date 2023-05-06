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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. بدء امتحانات مادتى اللغة العربية والدين للمراحل التعليمية الثلاثة بالمنيا

امتحانات صفوف النقل
امتحانات صفوف النقل بالمنيا

أعلن حمدي مصطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا والقائم بأعمال وكيل الوزارة بدء امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023 اليوم السبت حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادتى  اللغة العربية والتربية الدينية لصفوف النقل للثلاث بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية على مستوى المحافظة.

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ويؤدى 408 آلاف و224 طالبا وطالبة امتحان المرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس  والسادس الابتدائي.

كما يؤدى 239 الفا و536  طالبا وطالبة امتحانات المرحلة الإعدادية للصفين الأول والثاني الاعدادي ويؤدي 52 الف 779  طالب وطالبة امتحانات المرحلة الثانوية للصفين الأول والثاني الثانوي العام.

كما يؤدي طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس التعليم المجتمعى أيضا اولى أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني اليوم في مادة اللغة العربية.

وشدد حمدى مصطفى وكيل المديرية على الانضباط داخل اللجان واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات من قبل المراقبين والملاحظين وتواجد لزائرة الصحية مع تنفيذ تعليمات الأمن.


يشار إلى أن محافظة المنيا تضم 3 الف و237 مدرسه  بها لجان امتحانات صفوف النقل للمراحل التعليمية بإجمالي عدد طلاب 811 الف و476 طالب وطالبه.

2022-2023 الانضباط داخل اللجان الإعدادية والثانوية التربية والتعليم الخامس والسادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني أمتحانات الفصل الدراسي

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