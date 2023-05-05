تحرير 15 مخالفة متنوعة خلال حملة تموينية بأبوقرقاص بالمنيا

تواصل الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية.

من جانبه قال تاج جلال أبو سداح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، انه تم تنفيذ حملة تموينية، بالتعاون مع إدارة تموين المركز، أسفرت عن تحرير 15 مخالفة تموينية متنوعة لعدد من المخابز البلدية جاءت ما بين نقص وزن ومواصفات، ونظافة، وعدم صرف بون، وعدم وجود سجل و عدم الإعلان.

بالإضافة إلي المرور علي عدد من المحلات التجارية والتحفظ علي طن و500 كليو أعلاف مجهولة المصدر و25 كجم أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.