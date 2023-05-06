وكيل تعليم المنوفية يتابع أول أيام امتحانات الصف الأول الثانوي..صور

تابع محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، في مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بنين العسكرية.

حيث تابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 م للصف الأول الثانوي العام في مادة (اللغة العربية) .



وتفقد معظم اللجان واطمأن علي تسجيل دخول جميع الطلاب للاختبارات الإليكترونية علي التابلت ، وعلي استقرار جميع اللجان فى الملاحظة والمتابعة المستمرة من المراقبين دون شكاوي.

كما أكد على الاخصائيين في التكنولوجيا متابعة الطلاب علي مدار الامتحانات وذلك لتجنب وجود أي أعطال بالنسبة لأجهزة التابلت ، مشددا علي ضرورة متابعة الزائرة الصحية للحالات المرضية التي تتواجد باللجان الامتحانية بالمدرسة.

سير الامتحانات في المنوفية

سير الامتحانات في المنوفية

سير الامتحانات في المنوفية

سير الامتحانات في المنوفية

سير الامتحانات في المنوفية