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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور نواب البرلمان والشيوخ.. حسونة يخطف قلب أميرة في حفل زفاف أسطوري

العروسين
العروسين

في ليلة من ألف ليلة وليلة، ووسط حفل عائلي بهيج، حضره الأهل والأحباب، تم زفاف السيد أحمد حسونة على الدكتورة أميرة حافظ.

وتتقدم أسرة تحرير موقع صدي البلد، بأجمل وأرق التهاني القلبية إلى العروسين، داعين للعروسين بالرفاء والبنين وأن يبارك الله عليهم ويبارك الله فيهم ويجمع بينهم في خير.

حضر الحفل المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس النواب ، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والنائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، والنائب أحمد عثمان أحمد عثمان .

كما حضر النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ امين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ والنائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب عضو لجنة التضامن الإجتماعي والمهندس احمد صبري النقيب العام المساعد لنقابة مهندسين مصر وأمين أمانة المجالس المحلية بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن وعدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من الشخصيات العامة والبارزة والسياسيين والصحفيين والإعلاميين وأهل وأصدقاء العروسين.

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وعلي أنغام الموسيقي احتفلا العروسين بالزفاف السعيد كما حرص المدعون على التقاط الصور التذكارية مع العروسين وتقديم التهاني والأمنيات لهم بحياة سعيدة. 

العروسين وسط الأهل والأصدقاء
العروسين وسط الأهل والأصدقاء
العروسين وسط الأهل والأصدقاء
العروسين وسط الأهل والأصدقاء
العروسين وسط الأهل والأصدقاء
العروسين وسط الأهل والأصدقاء
العروسين وسط الأهل والأصدقاء
العروسين وسط الأهل والأصدقاء
العروسين وسط الأهل والأصدقاء
العروسين وسط الأهل والأصدقاء
العروسين وسط الأهل والأصدقاء
العروسين وسط الأهل والأصدقاء
العروسين وسط الأهل والأصدقاء
العروسين وسط الأهل والأصدقاء
العروسين وسط الأهل والأصدقاء
العروسين وسط الأهل والأصدقاء
العروسين وسط الأهل والأصدقاء
العروسين وسط الأهل والأصدقاء
العروسين وسط الأهل والأصدقاء
العروسين وسط الأهل والأصدقاء
العروسين وسط الأهل والأصدقاء
العروسين وسط الأهل والأصدقاء
العروسين وسط الأهل والأصدقاء
العروسين وسط الأهل والأصدقاء
العروسين وسط الأهل والأصدقاء
العروسين وسط الأهل والأصدقاء
العروسين وسط الأهل والأصدقاء
العروسين وسط الأهل والأصدقاء
العروسين وسط الأهل والأصدقاء
العروسين وسط الأهل والأصدقاء
العروسين وسط الأهل والأصدقاء
العروسين وسط الأهل والأصدقاء
أخبار حفل زفاف حسن شاكوش زفاف الشرقية أعضاء مجلس النواب أعضاء مجلس الشيوخ

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