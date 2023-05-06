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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 4 فلسطينيين واعتقال مواطن في مواجهات مع الاحتلال بجنوب الخليل

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم السبت، بإصابة 4 فلسطينين برضوض، إثر اعتداء للمستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينين واعتقلوا مواطن في بلدة خربة مغاير العبيد بمسافر يطا جنوب الخليل.

وصرح الناشط الفلسطيني أسامة مخامرة لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن مجموعة من المستوطنين الإسرائيلين قاموا بالأعتداء بالضرب على مواطنين فلسطينين أثناء تواجدهم في أرضهم بخربة مغاير العبيد، وأدى إلى إصابة 4 مواطنين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب صلاح مخامرة ذا 29 عاماً.

وقمعت قوات الاحتلال، اليوم وقفة احجاجية ضد الاستيطان الإسرائيلي، واعتداءاته المتكررة على أهالي منطقة مغاير العبيد، وأطلق الأحتلال الأعيرة النارية وقنابل الصوت لتفريق المشاركين في الأحتجاج، وتوفير الحماية للمستوطنين للوصول إلى القرية.

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