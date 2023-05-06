المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل شقيقه برقبة زجاجة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار هاني فتحي مطاوع، غيابيا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لصاحب محل قطع غيار، لاتهامه بضرب شقيقه باستخدام كسر زجاجة، بسبب خلافات أسرية وأفضى ذلك لوفاته، بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6964 لسنة 2022 جنايات قسم العبور، والمقيدة برقم 2589 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ه م"، 29 سنة، صاحب محل قطع غيار، مقيم دائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، ضرب عمداً شقيقه المجني عليه "أحمد هلال محمد بيومي"، من غير سبق إصرار أو ترصد إثر مشادة لحظية فيما بينهما تطورت إلى مشاجرة، إذ أحرز أداة - كسر زجاجة - مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين تعدى بها عليه، قاصداً من ذلك إحداث إصابته دون إزهاق روحه.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحدث إصابات المجني عليه المبينة بتقرير الطب الشرعي الخاص به المرفق بالأوراق، كانت إحداهم في مقتل أفضت إلى موته على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة، أم المتهم أحرز أداة - كسر زجاجة - مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين بغير مسوع من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.