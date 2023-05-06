عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تدخل لفض مشاجرة .. المشدد 15 عاما للمتهمين بالشروع فى قتل سباك بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة التاسعة برئاسة المستشار هاني فتحي مطاوع غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ل 3 متهمين لاتهامهم بالشروع في قتل سباك، أثناء تدخله لفض مشاجرة بين المتهمين وبين والدهم، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

حبس المتهمين بترويج المخدرات عبر الفيسبوك بالقليوبية

العثور على جثة طفلة داخل سيارة في القليوبية


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1174 لسنة 2022 جنح قسم الخصوص، والمقيدة برقم 2008 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "أ ك ف"، 35 سنة، نقاش، و"ر ك ف"، 34 سنة، نقاش، و"ف ن ف"، 36 سنة، مخلي سبيله، وجميعهم مقيمين دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، شرعوا في قتل المجنى عليه "أدهم أحمد الأدهم إسماعيل"، عمداً بغير سبق الإصرار والترصد، وذلك على إثر مشادة كلامية بينهم.


وتابع أمر الإحالة، قيام المتهم الأول بضرب المجني عليه ضربة استقرت برأسه مستخدما فى ذلك أداة "شومة"، قاصدين من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير طب الشرعي المرفقة بالأوراق، حال تواجد المتهمين الثاني والثالث بمسرح الجريمة للشد من أزره، إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو تدارك حالة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.


واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أداة شوم"، دون مسوغاً من الضرورة المهنية او الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.


واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليه، الذي أكد أنه حال تواجده بمسكنه تنامى إلي سمعه نشوب مشاجرة بين والده وبين المتهمين فتوجه إليهم وعلى إثرها قام المتهم الأول بالتعدي عليه بالضرب مستخدماً في ذلك أداة - شوم - حال تواجد المتهمين الثاني والثالث بمسرح الجريمة للشد من أزره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها.

القليوبية جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة بالقليوبية شبرا الخيمة قسم شرطة الخصوص محكمة جنايات شبرا الخيمة مصلحة الطب الشرعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

إقالة حسام حسن من المصري

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

كاف يفرض عقوبة قاسية على الرجاء المغربي بسبب الأهلي.. تفاصيل

السعودية .. بيان عاجل من وزارة الداخلية بشأن الوافدين

جمال علام: لم تتم إحالة أي لاعب من الأهلي للانضباط

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

منتظر رأيكم .. خالد الغندور يثير الجدل بشأن تحكيم مباراة السوبر

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة المتهم بقتل صاحب محل في مشاجرة بسبب سيجارة بالقليوبية

جسد بلا روح في أرض زراعية .. نهاية مأساوية لـ سائق بالقليوبية

حبس 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

ترشيحاتنا

داني كلوز يزور الأقصر وأسوان في رحلة نيلية.. تفاصيل

ازاي تشتري مرسيدس بربع الثمن .. أعرف الطريقة| صور

إصابة جديدة .. نجم الترجي يغيب عن مواجهة الأهلي رسميًا

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الـ15 على التوالي

رغم وفاتها قبل 25 عاما|الملك تشارلز يوجه صدمة جديدة لـ الأميرة ديانا

ختام المراسم.. الملك تشارلز وزوجته يتناولان من الأسرار المقدسة بكنيسة وستمنستر |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة|هذه الأطعمة تهدد حياتك وتصيبك بتسمم غذائي.. كيفية الوقاية

صورة لـ زوجة حسن شاكوش قبل الشهرة| شاهد

3 طرق غير متوقعة| كيف تتخلص ربة المنزل من الزيت بطريقة آمنة؟

كيت ميدلتون تستحضر روح الأميرة ديانا في حفل التتويج| صور

فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

خيبة أمل واحباط.. توقعات مخيفة لـ المنجم نوستراداموس حول مصير الملك تشارلز

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم .. واستقرار الدولار.. فيديو

تفاصيل جديدة حول خلاف حسن شاكوش وزوجته| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ