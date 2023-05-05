العثور على جثة طفلة داخل سيارة في القليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، متوفاة داخل سيارة ملاكي بجوار سنترال طوخ.

وتواصل أجهزة الأمن بمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة لتحديد خط سير الطفلة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من الأهالي بطوخ بالعثور على سيارة ملاكي بجوار السنترال وبها جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتواصل الأجهزة الأمنية بطوخ بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة لتحديد خط سير الطفلة وكشف غموض تلك الواقعة.

وأشارت المعلومات الأولية عن الواقعة إلى أن الطفلة كانت تلهو بالقرب من مسكنها بالمنطقة، ودخلت داخل إحدى السيارات ثم عثر على جثتها وجارى فحص الواقعة وظروفها وملابساتها.