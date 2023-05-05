عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جسد بلا روح في أرض زراعية .. نهاية مأساوية لـ سائق بالقليوبية

المجنى عليه
المجنى عليه

لم يتوقع الشاب محمد أسامة الطالب بالصف الثانى الثانوى الزراعى أن القدر سطر له هذه النهاية وأنه سوف يخرج من البيت ولن يعود ويلقى ربه ضحية الغدر والسعى الى لقمة العيش.

تحرير 18 محضر مخالفة بمحطات الوقود في حملة بالقليوبية

محافظ القليوبية: وضع تعريفة ركوب جديدة بالمواقف وجزاءات رادعة للمخالفين

محمد خرج للعمل وعاد جثة هامدة

خرج أحمد صباحا يتجول بشوارع مركز الخانكة من خلال التوك توك الذى يعمل عليه بحثا عن الرزق ومساعدة أسرته ليأتي بمتطلبات الحياة ولكن أسرته لم تعلم أنه سوف يخرج ويرجع جثه هامدة.


وتلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص على احد الطرق بمنطقة عزبة الخلايلة بكفر حمزة دائرة المركز، وبه بجرح طعنى بالرأس.

التصريح بدفن جثة المجنى عليه

وتبين أن الجثة لشاب يدعى محمد أسامة 18 عاما وعثر عليه مقتولا وبحوزته متعلقاته وتوك توك خاص به وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.


وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص بطريق زراعي بمنطقة عزبة الخلايلة بكفر حمزة دائرة المركز مصاب بجرح طعني بالرأس.

تحريات المباحث حول الواقعة

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين عثور الأهالي على جثة شخص بطريق زراعي بمنطقة عزبة الخلايلة بكفر حمزة دائرة المركز، مصابا بجرح طعني بالرأس وتبين أن الجثة لشاب يدعى محمد أ 18 سنة طالب بالصف الثاني الثانوي الزراعي، مقيم المرج الجديدة.


وجرى نقل الجثة لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أسرة المتوفى.

المجنى عليه
المجنى عليه
2023_5_5_10_35_40_785
2023_5_5_10_35_40_785
محمد مديرية أمن القليوبية أمن القليوبية القليوبية جهات التحقيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة صادمة لـ حسن شاكوش بعد محضر زوجته في قسم الشرطة

اتخانقوا في رمضان.. تفاصيل أزمة حسن شاكوش وزوجته بعد محضر السرقة| خاص

طردها وسرق شبكتها.. جدل على السوشيال ميديا بعد خناقة حسن شاكوش وزوجته

بث مباشر الآن.. مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر 1-0 والقنوات الناقلة

طردها من البيت| زوجة حسن شاكوش تتهمه بالسرقة بعد سجودها يوم جوازهم

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

قرار عاجل من بيراميدز ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

محمود حميدة: لن أعمل مع محمد رمضان مرة أخرى

موضوعات متعلقة

تحرير 18 محضر مخالفة بمحطات الوقود في حملة بالقليوبية

محافظ القليوبية: وضع تعريفة ركوب جديدة بالمواقف وجزاءات رادعة للمخالفين

حملات مكثفة على مواقف الأجرة بالقليوبية لعدم استغلال السائقين.. صور

نائب محافظ القليوبية: تكثيف العمل بمشروعات حياة كريمة في شبين القناطر

ترشيحاتنا

قرار عاجل من بيراميدز ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

للمرة الـ13.. الأهلي يهزم بيراميدز بهدف ويتوج بلقب السوبر المصري

بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن مفاوضات الهدنة

كهربا يهدر الهدف الثاني لـ الأهلي أمام بيراميدز في السوبر المصري

السعر الجديد لأصغر سيارات فيات في مصر .. صور

لو موبايلك سامسونج.. ميزة مخفية في Gallery بتحسن جودة الصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصنوع من الطحالب .. نجوى كرم بـ فستان أسطوري على غلاف ألبومها كاريزما

إحساس وصوت عظيم.. إطلالات تكشف أناقة واحتشام مي فاروق

بعد محضر السرقة .. فيديو صادم لـ زوجة حسن شاكوش | شاهد

يتخطى 100 ألف جنيه.. سعر فستان شيرين عبد الوهاب المنقط يثير الجدل

فيديو

كتابة مذكراتي.. السفيرة نبيلة مكرم تكشف عن أزمة ابنها ودعم الرئيس/فيديو جراف

أماكن رؤيته ومدته..  تفاصيل أول خسوف شبه ظلي للقمر في 2023

أم كلثوم بتخوف.. شيرين عبد الوهاب تتألق مجددا بحفل روائع الموجي

مُش مخدرات ولا منشطات .. شريف إكرامي يكشف تفاصيل قرار إيقافه من الكاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ