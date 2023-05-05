عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القليوبية: تكثيف العمل بمشروعات حياة كريمة في شبين القناطر

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز شبين القناطر.

لضبط الأسعار.. حملة تموينية على الأسواق في كفر شكر

فوز لاعبي الكونغ فو بنادي شبين القناطر ببطولة طلبة المدارس علي مستوي الجمهورية

وتابع نائب المحافظ يرافقه خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر وطلال ربيع نائب رئيس المدينة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنطاق المركز لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات والوقوف على معوقات التنفيذ لدفع الأعمال.

وتفقد نائب المحافظ الأعمال الإنشائية الجارية بالوحدة الصحية بالقلزم، ونقطة الإطفاء وموقف السرفيس والسوق الحضاري بطحوريا، والوحدة الصحية بكفر الصهبي.

كما تفقد الأعمال الجارية بنقطة إطفاء طحانوب، والوحدة الصحية ومركز الشباب بالكوم الأحمر، والأعمال الجارية بنقطة الإطفاء ومركز الشباب والوحدة الصحية بالجعافرة.

وشدد نائب المحافظ خلال الجولة على ضرورة تكثيف العمالة للانتهاء من كافة الأعمال وفقا للجداول الزمنية المحددة ورفع المخلفات بنطاق المشروعات، كما أكد على متابعة محافظ القليوبية المستمرة لمعدلات ونسب التنفيذ سواء من خلال الزيارات الميدانية أو التقارير الأسبوعية.

344750908_565801439027515_6351704313605619213_n
344750908_565801439027515_6351704313605619213_n
345272247_578460201047438_8872090882591048375_n
345272247_578460201047438_8872090882591048375_n
345285737_3486740588264828_2370727861107744403_n
345285737_3486740588264828_2370727861107744403_n
القليوبية نائب محافظ القليوبية شبين القناطر حياة كريمة الوحدات الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسوف القمر 2023.. هل هو من علامات القيامة وماذا نفعل عند حدوثه؟

بعد إعلان زملائه انضمامه للأهلي .. والد إمام عاشور يلمح بقرب إتمام الصفقة

أسهل قضية| ميدو يصدم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بشأن كهربا

رسميا 3000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

أخبار الرياضة.. زملاء إمام عاشور يعلنون انضمامه للأهلي.. ميدو يعلن نبأ سارا لجماهير الزمالك بشأن السوبر

وأنت فى بيتك.. ادفع فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 5 مايو 2023

شيرين عبد الوهاب من حفل روائع الموجي : آسفة على الغلطة .. بس أم كلثوم بتخوف

موضوعات متعلقة

لضبط الأسعار.. حملة تموينية على الأسواق في كفر شكر

فوز لاعبي الكونغ فو بنادي شبين القناطر ببطولة طلبة المدارس علي مستوي الجمهورية

إعلان لافتات بالتعريفة الجديدة لسيارات الأجرة في مواقف القليوبية

محافظ القليوبية يتابع انتظام الحركة بمواقف سيارات الأجرة والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة|صور

ترشيحاتنا

الدولار والريال السعودي.. تعرف على أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم الجمعة

وثيقة سرية تكشف سبب تراجع مكانة إسرائيل عالميا

مجندة سعودية تروي كواليس صورة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب منطقة إيشيكاوا وسط اليابان

تخلص من واحدة سريعا| احذر عقوبة حمل بطاقتين شخصية.. الحبس والغرامة في انتظارك

الزراعة ×أسبوع|تحديد سعر ضمان لتوريد القطن.. وتذليل أي معوقات تواجه استلام القمح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من الريجيم يزيد من خطر الوفاة| ابعد عنه فورا

طريقة عمل فطائر البطاطس.. جديدة وغير تقليدية

بعد التكميم.. مي كساب تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة| كل ما لا تعرفه عن حبوب الغلة.. فستان شيرين في السعودية يشعل السوشيال ميديا

فيديو

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

السر في اللمبي .. حلا شيحا ترد على حقيقة عودتها للتمثيل وطلاقها من معز مسعود|فيديوجراف

رفضت إعطائي حقوقي الشرعية.. تصريحات صادمة لزوج "عروس طنطا العذراء "..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ