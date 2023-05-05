نائب محافظ القليوبية: تكثيف العمل بمشروعات حياة كريمة في شبين القناطر

أجرى الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز شبين القناطر.

وتابع نائب المحافظ يرافقه خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر وطلال ربيع نائب رئيس المدينة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنطاق المركز لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات والوقوف على معوقات التنفيذ لدفع الأعمال.

وتفقد نائب المحافظ الأعمال الإنشائية الجارية بالوحدة الصحية بالقلزم، ونقطة الإطفاء وموقف السرفيس والسوق الحضاري بطحوريا، والوحدة الصحية بكفر الصهبي.

كما تفقد الأعمال الجارية بنقطة إطفاء طحانوب، والوحدة الصحية ومركز الشباب بالكوم الأحمر، والأعمال الجارية بنقطة الإطفاء ومركز الشباب والوحدة الصحية بالجعافرة.

وشدد نائب المحافظ خلال الجولة على ضرورة تكثيف العمالة للانتهاء من كافة الأعمال وفقا للجداول الزمنية المحددة ورفع المخلفات بنطاق المشروعات، كما أكد على متابعة محافظ القليوبية المستمرة لمعدلات ونسب التنفيذ سواء من خلال الزيارات الميدانية أو التقارير الأسبوعية.

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