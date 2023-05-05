عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لضبط الأسعار.. حملة تموينية على الأسواق في كفر شكر

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر شكر فى القليوبية حملة تموينية على الأسواق، لضبط الأسعار وحركة البيع والشراء.

فوز لاعبي الكونغ فو بنادي شبين القناطر ببطولة طلبة المدارس علي مستوي الجمهورية

إعلان لافتات بالتعريفة الجديدة لسيارات الأجرة في مواقف القليوبية

وقال الدكتوربكرعبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر قيام الأجهزة التنفيذية بحملة تموينية شملت المحلات التجارية والجزارة للتأكد من توافر السلع و صلاحيتها بالاشتراك مع إدارة التموين وتم ضبط بعض المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تنفيذا لسيادة القانون.

وشدد رئيس المركز والمدينة على استمرار الحملات وضبط الأسعار بالأسواق و المحلات التجارية لعدم جشع التجار وحماية المواطنين من الاستغلال وارتفاع الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
من جانبه تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جهود الأجهزة التنفيذية في تشديد الرقابة الصارمة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم بنطاق المحافظة للوقوف على صلاحية المنتجات ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وذلك في إطار الحملات المكبرة التي تم التنسيق لها بين المحافظة وهيئة الرقابة الإدارية لضبط المخالفين وتحقيق الانضباط في الأسواق ، حيث تم تشكيل لجان من قطاعات الضرائب العامة والتعليم والصحة والطب البيطري والتموين و شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة كهرباء جنوب الدلتا وإدارة الرقابة والمتابعة والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، للوقوف على تقديم وتأدية الخدمة وتوفير السلع والخدمات للمواطنين ومتابعة تنفيذ القوانين، وبناءاً عليه قام رجال الرقابة الإدارية بالاشتراك مع اللجان المشكلة بشن حملة على عدد من المنشآت الصناعية والغذائية بمدينة بنها وحي غرب شبرا الخيمة، وقد تم التأكد من أرقام التسجيل الضريبي لتلك المنشآت وتقديم الإقرارات الضريبية بشكل صحيح .

344844695_578296460781886_5957269524570400549_n
344844695_578296460781886_5957269524570400549_n
344853351_1908776696166129_7226084310002335559_n
344853351_1908776696166129_7226084310002335559_n
344878877_630150405688268_2622899101123175384_n
344878877_630150405688268_2622899101123175384_n
344901685_751997069907786_8771909847291657520_n
344901685_751997069907786_8771909847291657520_n
القليوبية كفر شكر حملات تموينيه الاجهزة التنفيذية حركة البيع والشراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسوف القمر 2023.. هل هو من علامات القيامة وماذا نفعل عند حدوثه؟

بعد إعلان زملائه انضمامه للأهلي .. والد إمام عاشور يلمح بقرب إتمام الصفقة

أسهل قضية| ميدو يصدم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بشأن كهربا

رسميا 3000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

أخبار الرياضة.. زملاء إمام عاشور يعلنون انضمامه للأهلي.. ميدو يعلن نبأ سارا لجماهير الزمالك بشأن السوبر

وأنت فى بيتك.. ادفع فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 5 مايو 2023

شيرين عبد الوهاب من حفل روائع الموجي : آسفة على الغلطة .. بس أم كلثوم بتخوف

موضوعات متعلقة

فوز لاعبي الكونغ فو بنادي شبين القناطر ببطولة طلبة المدارس علي مستوي الجمهورية

إعلان لافتات بالتعريفة الجديدة لسيارات الأجرة في مواقف القليوبية

محافظ القليوبية يتابع انتظام الحركة بمواقف سيارات الأجرة والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة|صور

نائب محافظ القليوبية يتفقد مراكز تجميع الألبان في قليوب.. صور

ترشيحاتنا

الدولار والريال السعودي.. تعرف على أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم الجمعة

وثيقة سرية تكشف سبب تراجع مكانة إسرائيل عالميا

مجندة سعودية تروي كواليس صورة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب منطقة إيشيكاوا وسط اليابان

تخلص من واحدة سريعا| احذر عقوبة حمل بطاقتين شخصية.. الحبس والغرامة في انتظارك

الزراعة ×أسبوع|تحديد سعر ضمان لتوريد القطن.. وتذليل أي معوقات تواجه استلام القمح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من الريجيم يزيد من خطر الوفاة| ابعد عنه فورا

طريقة عمل فطائر البطاطس.. جديدة وغير تقليدية

بعد التكميم.. مي كساب تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة| كل ما لا تعرفه عن حبوب الغلة.. فستان شيرين في السعودية يشعل السوشيال ميديا

فيديو

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

السر في اللمبي .. حلا شيحا ترد على حقيقة عودتها للتمثيل وطلاقها من معز مسعود|فيديوجراف

رفضت إعطائي حقوقي الشرعية.. تصريحات صادمة لزوج "عروس طنطا العذراء "..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ