لضبط الأسعار.. حملة تموينية على الأسواق في كفر شكر

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر شكر فى القليوبية حملة تموينية على الأسواق، لضبط الأسعار وحركة البيع والشراء.

وقال الدكتوربكرعبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر قيام الأجهزة التنفيذية بحملة تموينية شملت المحلات التجارية والجزارة للتأكد من توافر السلع و صلاحيتها بالاشتراك مع إدارة التموين وتم ضبط بعض المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تنفيذا لسيادة القانون.

وشدد رئيس المركز والمدينة على استمرار الحملات وضبط الأسعار بالأسواق و المحلات التجارية لعدم جشع التجار وحماية المواطنين من الاستغلال وارتفاع الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جانبه تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جهود الأجهزة التنفيذية في تشديد الرقابة الصارمة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم بنطاق المحافظة للوقوف على صلاحية المنتجات ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وذلك في إطار الحملات المكبرة التي تم التنسيق لها بين المحافظة وهيئة الرقابة الإدارية لضبط المخالفين وتحقيق الانضباط في الأسواق ، حيث تم تشكيل لجان من قطاعات الضرائب العامة والتعليم والصحة والطب البيطري والتموين و شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة كهرباء جنوب الدلتا وإدارة الرقابة والمتابعة والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، للوقوف على تقديم وتأدية الخدمة وتوفير السلع والخدمات للمواطنين ومتابعة تنفيذ القوانين، وبناءاً عليه قام رجال الرقابة الإدارية بالاشتراك مع اللجان المشكلة بشن حملة على عدد من المنشآت الصناعية والغذائية بمدينة بنها وحي غرب شبرا الخيمة، وقد تم التأكد من أرقام التسجيل الضريبي لتلك المنشآت وتقديم الإقرارات الضريبية بشكل صحيح .

344844695_578296460781886_5957269524570400549_n

344853351_1908776696166129_7226084310002335559_n

344878877_630150405688268_2622899101123175384_n