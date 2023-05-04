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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوز لاعبي الكونغ فو بنادي شبين القناطر ببطولة طلبة المدارس علي مستوي الجمهورية

جانب من البطولة
جانب من البطولة

فاز لاعبى الكونغ فو بنادى شبين القناطر الرياضي التابع لإدارة شبين القناطر ، ببطولة طلبة المدارس على مستوى الجمهورية بالصالة المغطاة بنادى طلائع الجيش فى إطار التعاون بين الاتحاد المصرى والإدارة المركزية لطلبة المدارس.

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وحصل اللاعب محمد السيد عبد المنعم على المركز الأول المرحلة الثانوية وزن ٦٠ كجم ، اللاعب مالك عمرو فتحى على المركز الثاني المرحلة الابتدائية على المركز الثاني وزن ٣٢ كجم 
وأعرب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبيه عن سعادته وفخره بالابطال برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه.
وأضاف أن مراكز الشباب تقدم الاهتمام المستمر للأبطال الرياضيين والمتميزين في مختلف الألعاب الرياضية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم المادي والمعنوي لجميع الرياضيين والموهوبين.

شبين القناطر القليوبية الإدارة المركزية الاتحاد المصري إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة

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