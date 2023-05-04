فوز لاعبي الكونغ فو بنادي شبين القناطر ببطولة طلبة المدارس علي مستوي الجمهورية

فاز لاعبى الكونغ فو بنادى شبين القناطر الرياضي التابع لإدارة شبين القناطر ، ببطولة طلبة المدارس على مستوى الجمهورية بالصالة المغطاة بنادى طلائع الجيش فى إطار التعاون بين الاتحاد المصرى والإدارة المركزية لطلبة المدارس.

وحصل اللاعب محمد السيد عبد المنعم على المركز الأول المرحلة الثانوية وزن ٦٠ كجم ، اللاعب مالك عمرو فتحى على المركز الثاني المرحلة الابتدائية على المركز الثاني وزن ٣٢ كجم

وأعرب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبيه عن سعادته وفخره بالابطال برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه.

وأضاف أن مراكز الشباب تقدم الاهتمام المستمر للأبطال الرياضيين والمتميزين في مختلف الألعاب الرياضية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم المادي والمعنوي لجميع الرياضيين والموهوبين.