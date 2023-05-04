إعلان لافتات بالتعريفة الجديدة لسيارات الأجرة في مواقف القليوبية

وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رؤساء مجالس المدن والاحياء ومديرى التموين والمرور لمتابعة إنتظام العمل داخل مواقف السرفيس موزعة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بمختلف المدن والمراكز والتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الحالية ، وخاصة مع عدم زيادة أسعار البنزين، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها محافظ القليوبية بجولة تفقدية بمواقف بنها وحي غرب وشرق شبرا الخيمة لمتابعة انتظار حركة المواقف والتاكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة ، وفي لقائه مع السائقين شدد المحافظ بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة والتي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت.

كما استمع الي مطالب عدد بسيط من السائقين بشان ضبط التسعيرة الخاصة مع الخطوط المماثلة لمحافظات الجوار ووعد المحافظ بدراستها ، كما وجه مدير إدارة المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تعليق بنرات موضح بها التعريفة الجديدة، كما شدد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وشدد الهجان على سرعة التفاعل مع أى شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفورى معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور القليوبية للحد من أى تجاوزات لبعض السائقين ، وخاصة على الخطوط التى وردت منها شكاوى عدد من الركاب ، وفى السياق نفسه قامت مديرية التموين بحملات تفتيش على 140 محطة وقود للتأكد من توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة ،

وطالب محافظ القليوبية المواطنين برصد أى مخالفات وإرسالها على الخط الساخن ١١٤ ، بجانب خطوط الواتس آب 01119992624 ، وذلك بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل ، وإتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين ، وشكاوى مجلس الوزراء الخط الساخن (16528) وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.