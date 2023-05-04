نائب محافظ القليوبية يتفقد مراكز تجميع الألبان في قليوب ..صور

تفقد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية مراكز تجميع وتصنيع الألبان بقليوب يرافقه الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري وممثلي مديريات الصحة والزراعة ونائب رئيس مدينة قليوب.

وشملت الجولة تفقد عددا من مراكز ونقاط تجميع وتصنيع الألبان بميت حلفا وكوم أشفين وذلك لمتابعة سير العمل بها.

أكد نائب محافظ القليوبية خلال الجولة على متابعة محافظ القليوبية المستمرة لأعمال تطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان على مستوى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير مراكز تجميع الألبان والتي تستهدف تطوير ٩٠٠ مركز على مستوى الجمهورية لتصبح مراكز متطورة ذات مواصفات قياسية عالمية.

ووجه نائب محافظ القليوبية أصحاب المراكز بضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة والتطوير المستمر لمواكبة احدث التكنولوجيات المستخدمة في عملتي الجمع والتصنيع لضمان تقديم أعلى جودة ممكنة للمستهلك.

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