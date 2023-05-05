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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 18 محضر مخالفة بمحطات الوقود في حملة بالقليوبية

موقف
موقف

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جهود الأجهزة التنفيذية فى تشديد الرقابة على الأسواق والمواقف ومحطات الوقود، لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر السولار وكذلك متابعة محطات الوقود، حيث قرر زيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما تستمر أسعار البنزين ثابتة بدون أي تغيير. 

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وفي هذا السياق تم تشكيل لجان بالتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية وقطاعات التموين والمواقف وإدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ قرار لجنة التسعير التلقائي، وقد قامت اللجنة بالمرور بشكل مفاجيء على 11 محطة وقود بمدن بنها وطوخ وقها، وتم تحرير 9 محاضر نتيجة عدم الإعلان عن الأسعار.

وقد تم المرور على مواقف السيارات بمدن طوخ وقها وبنها، وتبين عدم وجود مخالفات، حيث تم تعليق البانرات بالمواقف وتبين الالتزام بالتعريفة الجديدة.

وفي قطاع التموين تم المرور على محلات السلع الغذائية والجزارة والبقالة بمدن بنها وطوخ وقها، حيث تم المرور على 11 محلا وتم تحرير 9 محاضر جنح للمحلات نتيجة عدم الإعلان عن الأسعار بمحلات جزارة وسلع غذائية وبقالة.

من جانبه شدد محافظ القليوبية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية باستمرار شن الحملات الرقابية حفاظاً على حقوق المواطنين. 

وأكد الهجان على دور هيئة الرقابة الإدارية بمنع الفساد و مكافحته بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين الهيئة والأجهزة التنفيذية للمحافظة بعمل حملات تفتيشية لضبط الأسواق والمواقف، مضيفا أن على المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفة فورا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها وتحويل مسئوليها للنيابة العامة، وذلك عبر الخط الساخن 114 أو عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01119992624. 

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم خلال الأيام المقبلة عمل حملات تفتشية مفاجئة على كافة المراكز والمدن والأحياء في قطاعات المواقف والتموين والصحة والطب البيطري والتربية والتعليم والضرائب العامة ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء لمتابعة تنفيذ القانون وتحقيق الانضباط في الأسواق.

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