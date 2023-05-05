عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة على مواقف الأجرة بالقليوبية لعدم استغلال السائقين.. صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار تكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.

نائب محافظ القليوبية: تكثيف العمل بمشروعات حياة كريمة في شبين القناطر

لضبط الأسعار.. حملة تموينية على الأسواق في كفر شكر

وقال محافظ القليوبية إنه تم عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.


وأضاف "الهجان" أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى أي شكاوي للمواطنين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك على مدار 24 ساعة، وذلك عبر الخط الساخن 114 او عبر رسائل (واتس آب) على الرقم/  01119992624،  مؤكداً على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر ومُنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.

344092758_3369102713356096_5190457620645715782_n
344092758_3369102713356096_5190457620645715782_n
344109705_1350450285536737_854318408122358325_n
344109705_1350450285536737_854318408122358325_n
344221908_1030883537878016_6809769326972522171_n
344221908_1030883537878016_6809769326972522171_n
344808115_925349058729356_1354702973346763698_n
344808115_925349058729356_1354702973346763698_n
القليوبية محافظ القليوبية محافظة القليوبية نقل الركاب محطات الوقود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسوف القمر 2023.. هل هو من علامات القيامة وماذا نفعل عند حدوثه؟

بعد إعلان زملائه انضمامه للأهلي .. والد إمام عاشور يلمح بقرب إتمام الصفقة

أسهل قضية| ميدو يصدم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بشأن كهربا

رسميا 3000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

أخبار الرياضة.. زملاء إمام عاشور يعلنون انضمامه للأهلي.. ميدو يعلن نبأ سارا لجماهير الزمالك بشأن السوبر

وأنت فى بيتك.. ادفع فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 5 مايو 2023

شيرين عبد الوهاب من حفل روائع الموجي : آسفة على الغلطة .. بس أم كلثوم بتخوف

موضوعات متعلقة

نائب محافظ القليوبية: تكثيف العمل بمشروعات حياة كريمة في شبين القناطر

لضبط الأسعار.. حملة تموينية على الأسواق في كفر شكر

فوز لاعبي الكونغ فو بنادي شبين القناطر ببطولة طلبة المدارس علي مستوي الجمهورية

إعلان لافتات بالتعريفة الجديدة لسيارات الأجرة في مواقف القليوبية

ترشيحاتنا

الدولار والريال السعودي.. تعرف على أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم الجمعة

وثيقة سرية تكشف سبب تراجع مكانة إسرائيل عالميا

مجندة سعودية تروي كواليس صورة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب منطقة إيشيكاوا وسط اليابان

تخلص من واحدة سريعا| احذر عقوبة حمل بطاقتين شخصية.. الحبس والغرامة في انتظارك

الزراعة ×أسبوع|تحديد سعر ضمان لتوريد القطن.. وتذليل أي معوقات تواجه استلام القمح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من الريجيم يزيد من خطر الوفاة| ابعد عنه فورا

طريقة عمل فطائر البطاطس.. جديدة وغير تقليدية

بعد التكميم.. مي كساب تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة| كل ما لا تعرفه عن حبوب الغلة.. فستان شيرين في السعودية يشعل السوشيال ميديا

فيديو

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

السر في اللمبي .. حلا شيحا ترد على حقيقة عودتها للتمثيل وطلاقها من معز مسعود|فيديوجراف

رفضت إعطائي حقوقي الشرعية.. تصريحات صادمة لزوج "عروس طنطا العذراء "..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ