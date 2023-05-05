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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: وضع تعريفة ركوب جديدة بالمواقف وجزاءات رادعة للمخالفين

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة على مواقف سيارات الأجرة بمدن المحافظة، حيث تفقد مواقف بنها العمومي وكفر شكر وطوخ وغرب وشرق شبرا الخيمة، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر السولار.

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وحرص المحافظ على لقاء عدد من الركاب، واستفسر منهم على مدى التزام السائقين بتحصيل التعريفة المقررة، ووضع ملصقات توضح خط السير لكل سيارة، وقيمة التعريفة على الزجاج الأمامي للسيارات، وتعليق لافتات بتعريفة جميع خطوط السير الداخلية والخارجية على بوابات دخول وخروج الموقف، كما استمع المحافظ إلى مطالب السائقين، موجها مدير إدارة المواقف بسرعة حلها، وطالبهم بالالتزام بالتعريفة التي أعلنت عنها المحافظة.


ووجه المحافظ، المسؤولين بالمواقف والمرور ورؤساء الوحدات المحلية، بالتواجد على مدار الساعة بالمواقف ومحطات الوقود، وتكثيف الحملات المرورية على الطرق، والشوارع، والميادين الرئيسية لمتابعة انتظام الخدمة ومنع كافة أوجه استغلال المواطنين وعدم الالتزام بالتعريفة القانونية المعتمدة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع توقف أو تأثر الخدمة بأي طارئ.


ويناشد محافظ القليوبية المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة ركوب المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة وهي 3212461 ورقم الواتس أب 01119992624، والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء 16528، وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg، وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.


وعلى جانب آخر قام المحافظ، بعمل حملة لإزالة الإشغالات والأكشاك المخالفة على ترعة الاسماعيلية بنطاق حي شرق شبرا الخيمة، حيث تم إزالة 4 أكشاك مخالفة تشوه المظهر الحضاري، كما وجه المحافظ بإزالة أحد قاعات الأفراح المخالفة الصادر لها قرار إزالة، والمنشأة بدون ترخيص مطالبا رئيس الحي بعدم التهاون مع أي مخالفة.

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