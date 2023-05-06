حالات جدلية.. أول تعليق من ميدو بعد فوز الأهلي بالسوبر المصري

علق احمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق على مباراة السوبر المصري التي جمعت فريقي الأهلي وبيراميدز في دولة الإمارات أمس الجمعة.

وكتب احمد حسام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “بعد المواقف التحكيمية الجدلية في ‎كأس السوبر سيكون معنا الكابتن جمال الشريف للتعقيب على كل الحالات التحكيمية الجدلية بالإضافة الى رأي كلاتنبيرج في الحالات التحكيمية بالاضافة لتحليل فني للمباراة وقرارات المدربين وتقييم للاعبي الفريقين”.



وتابع ميدو، قائلا: "في الجزء الاخير من الحلقة سيكون ضيفي كريم ذكري للتعقيب عما يحدث في ‎#بورسعيد النادي المصري.. ‎#الريمونتادا ١١ مساء على قناة المحور".

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد توج ببطولة السوبر المصري على حساب فريق بيراميدز بعد فوزه بهدف نظيف سجله علي معلول من ركلة جزاء.