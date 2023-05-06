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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

81 مليون زملكاوى سعداء.. معلق شهير يعلق على فوز الأهلي بالسوبر

الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز

علق المعلق الرياضي احمد الطيب على مباراة السوبر المصري التي جمعت فريقي الأهلي وبيراميدز في دولة الإمارات أمس الجمعة.

وكتب احمد الطيب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "خسارة سلة رجال الاهلى أمس فى بطولة BAL  لم ( تفسد ) فرحة فريق كرة القدم  بالفوز بالسوبر بضربة جزاء على حساب بيراميدز فى أبوظبى.

وتابع "بينما 81 مليون زملكاوى  سعداء و فخورين بقرار عدم لعب  السوبر - و طالبوا بضرورة  إبعاد  من أضاع حق الزمالك عن طاولة صنّاع القرار فى الكرة المصرية دون رجعة"

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد توج ببطولة السوبر المصري على حساب فريق بيراميدز بهدف نظيف سجله علي معلول من ركلة جزاء.
 

الاهلي وبيراميدز أحمد الطيب بطولة السوبر المصري فريق بيراميدز موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك

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