مشيدًا بالصداقة الدائمة.. بايدن يهنئ الملك تشارلز على التتويج

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت، تهنئة للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا على تتويجهما بعرش المملكة المتحدة.

تهنئة أمريكية لتشارلز

وقال بايدن في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “تهانينا للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا على تتويجهما”، مؤكدًا أن الصداقة الدائمة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعد مصدر قوة لشعبي البلدين.

وأضاف “أنا فخور بأن السيدة الأولى جيل بايدن تمثل الولايات المتحدة في هذه المناسبة التاريخية”.

وتُوج تشارلز الثالث، اليوم السبت، ملكًا لبريطانيا في كنيسة وستمنستر بالعاصمة لندن ضمن أكبر احتفال رسمي تشهده البلاد منذ 70 عامًا.

كما جرى تتويج الملكة كاميلا، وارتدت قرينة تشارلز تاجًا مستخدمًا، حيث قال قصر باكنجهام أنها سترتدي تاج الملكة ماري خلال مراسم التتويج.