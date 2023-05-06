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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من شرفة قصر باكنجهام.. عرض جوي لطائرات السهام الحمراء للملك تشارلز |شاهد

الملك تشارلز الثالث
الملك تشارلز الثالث

وصل الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا إلى قصر باكنجهام، بعد ختام المراسم الملكية في كنيسة وستمنستر التاريخية وإعلانه ملكا على المملكة المتحدة البريطانية.

ووفقا للعادات التاريخية في حفل التتويج، يتوجة الملك إلى قصر باكنجهام ويقف في الشرفة لتحية الجماهير المحتشدين أمام القصر، وهي العادة التي جري تنفيذها منذ تتويج الملك إدوارد السابع في عام 1902.

وستتجمع الحشود التي تقف أمام قصر باكنجهام لتشهد اختتام احتفالات التتويج الرسمية بتشكيلات جوية تحلق فوق القصر على مدى خمس دقائق وتشمل أفرادا من الجيش والبحرية الملكية والقوات الجوية الملكية، تصل إلى ذروتها بعرض جوي لطائرات السهام الحمراء "Red Arrows".

الملكة كاميلا كنيسة وستمنستر المملكة المتحدة البريطانية عرض جوي لطائرات السهام الحمراء الملك تشارلز قصر باكنجهام

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