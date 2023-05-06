من شرفة قصر باكنجهام.. عرض جوي لطائرات السهام الحمراء للملك تشارلز |شاهد

وصل الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا إلى قصر باكنجهام، بعد ختام المراسم الملكية في كنيسة وستمنستر التاريخية وإعلانه ملكا على المملكة المتحدة البريطانية.

ووفقا للعادات التاريخية في حفل التتويج، يتوجة الملك إلى قصر باكنجهام ويقف في الشرفة لتحية الجماهير المحتشدين أمام القصر، وهي العادة التي جري تنفيذها منذ تتويج الملك إدوارد السابع في عام 1902.

وستتجمع الحشود التي تقف أمام قصر باكنجهام لتشهد اختتام احتفالات التتويج الرسمية بتشكيلات جوية تحلق فوق القصر على مدى خمس دقائق وتشمل أفرادا من الجيش والبحرية الملكية والقوات الجوية الملكية، تصل إلى ذروتها بعرض جوي لطائرات السهام الحمراء "Red Arrows".