عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التاج والصولجان والكرة الذهبية.. الملك تشارلز يتقلد الريغاليا التاريخية.. صور

الملك تشارلز
الملك تشارلز

تقلد الملك تشارلز الثالث الريغاليا التي تعتبر رمز إلى جوانب مختلفة من مسؤوليات الملك ومنصبه، في أكبر حفل رسمي لتتويج الملوك منذ 70 عاما.

ويتقلد الملك الريغاليا وهي التاج والكرة الذهبية والصولجانات، كما تعتبر المملكة المتحدة هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تستخدم الريغاليا خلال مراسم التتويج.

وتوج بذلك تشارلز الثالث ملكا على المملكة المتحدة البريطانية خلفا لوالدتة الملكة إليزابيث الثانية.

 

وانطلقت احتفالية تتويج تشارلز الثالث ملكاً ليريطانيا، وسط إجراءات أمنية مشددة، واستعدت بريطانيا لهذا الحدث الكبير اليوم السبت.

بدأت المرحلة الأولى من تتويج الملك تشارلز بدخول العربة المذهبة إلى كنيسة وستمنستر.

المملكة المتحدة الريغاليا الملك تشارلز الثالث بريطانيا تشارلز إليزابيث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

إقالة حسام حسن من المصري

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

كاف يفرض عقوبة قاسية على الرجاء المغربي بسبب الأهلي.. تفاصيل

السعودية .. بيان عاجل من وزارة الداخلية بشأن الوافدين

جمال علام: لم تتم إحالة أي لاعب من الأهلي للانضباط

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

منتظر رأيكم .. خالد الغندور يثير الجدل بشأن تحكيم مباراة السوبر

موضوعات متعلقة

تنصيب تشارلز الثالث .. قصة خاتم زواج يرتديه كل ملوك بريطانيا عند التتويج

الأمير هاري يصل "ويستمنيستر" لحضور تتويج والده الملك تشارلز

في احتفالات ضخمة .. الملك تشارلز الثالث يؤدي اليمين في كنيسة وستمنستر| صور

رقم خرافي.. كم تكلف حفل تتويج الملك تشارلز؟

ترشيحاتنا

داني كلوز يزور الأقصر وأسوان في رحلة نيلية.. تفاصيل

ازاي تشتري مرسيدس بربع الثمن .. أعرف الطريقة| صور

إصابة جديدة .. نجم الترجي يغيب عن مواجهة الأهلي رسميًا

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الـ15 على التوالي

رغم وفاتها قبل 25 عاما|الملك تشارلز يوجه صدمة جديدة لـ الأميرة ديانا

ختام المراسم.. الملك تشارلز وزوجته يتناولان من الأسرار المقدسة بكنيسة وستمنستر |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة|هذه الأطعمة تهدد حياتك وتصيبك بتسمم غذائي.. كيفية الوقاية

صورة لـ زوجة حسن شاكوش قبل الشهرة| شاهد

3 طرق غير متوقعة| كيف تتخلص ربة المنزل من الزيت بطريقة آمنة؟

كيت ميدلتون تستحضر روح الأميرة ديانا في حفل التتويج| صور

فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

خيبة أمل واحباط.. توقعات مخيفة لـ المنجم نوستراداموس حول مصير الملك تشارلز

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم .. واستقرار الدولار.. فيديو

تفاصيل جديدة حول خلاف حسن شاكوش وزوجته| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ