التاج والصولجان والكرة الذهبية.. الملك تشارلز يتقلد الريغاليا التاريخية.. صور

تقلد الملك تشارلز الثالث الريغاليا التي تعتبر رمز إلى جوانب مختلفة من مسؤوليات الملك ومنصبه، في أكبر حفل رسمي لتتويج الملوك منذ 70 عاما.

ويتقلد الملك الريغاليا وهي التاج والكرة الذهبية والصولجانات، كما تعتبر المملكة المتحدة هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تستخدم الريغاليا خلال مراسم التتويج.

وتوج بذلك تشارلز الثالث ملكا على المملكة المتحدة البريطانية خلفا لوالدتة الملكة إليزابيث الثانية.

وانطلقت احتفالية تتويج تشارلز الثالث ملكاً ليريطانيا، وسط إجراءات أمنية مشددة، واستعدت بريطانيا لهذا الحدث الكبير اليوم السبت.

بدأت المرحلة الأولى من تتويج الملك تشارلز بدخول العربة المذهبة إلى كنيسة وستمنستر.