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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك يصدم الجمهور بتعليقه بعد تتويج الأهلي بالسوبر

الزمالك
الزمالك

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلى، بطولة السوبر المصري للمرة الـ13 في تاريخه، بعد فوزه على بيراميدز بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء امس الجمعة، على استاد محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي الإماراتية. 

وكتب محمد ابو العلا لاعب الزمالك السابق" مسرحية السوبر كوميدي، الاتحاد اتحادنا و اللجان لجانا و اللوائح لوائحنا و الدفاتر دفاترنا".

كان الوقت الأصلي انتهى بالتعادل السلبي لتتجه المباراة إلى الوقت الإضافي، الذي شهد شوطه الأول هدف الفوز للنادي الأهلي عن طريق على معلول من ركلة جزاء.

يستعد الأهلي بذلك لخوض مباراته القادمة بمواجهة نظيره الترجي في دوري أبطال أفريقيا الجمعة الموافق 12 مايو، في تمام الساعة العاشرة مساء، باستاد القاهرة الدولي.

 

ابطال افريقيا استاد محمد بن زايد السوبر المصري النادي الأهلي إمارة أبو ظبي علي معلول لاعب الزمالك السابق

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