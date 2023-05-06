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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية: القضاء على 400 جندي أوكراني خلال 24 ساعة

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الأوكراني تكبد أكثر من 400 جندي، إضافة إلى عدد من الدبابات والمدرعات والمدافع وغيرها من المعدات العسكرية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن القوات الروسية قضت على أكثر من 185 من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب على محور دونيتسك، حيث تواصل الفصائل الهجومية خوض معارك في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، مدعومة من قوات الإنزال الجوي والمدفعية والطيران".

وأضاف: أنه تم قتل نحو 50 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك، و60 جنديا على محور كراسني ليمان، و90 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، و35 جنديا على محور خيرسون.

وأوضح أنه تم تدمير مدفع ذاتي الحركة "أكاسيا"، واثنين من المدافع ذاتية الحركة من طراز "غفوزديكا"، و4 مدافع هاوتزر D-30، إلى جانب قطعتين من مدافع هاوتزر D-20، ودبابة، إضافة إلى عدد من المدرعات والمركبات العسكرية الخاصة، كما تم تدمير مستودع الذخيرة للكتيبة 35 مشاة البحرية الأوكرانية في دونيتسك، ورادار مضاد للبطارية AN / TPQ-48 أمريكي الصنع في لوجانسك، وإصابة 85 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 104 مناطق، لافتا إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت 3 قذائف من راجمة الصواريخ هيمارس وصاروخ HARM مضادا للرادار، إضافة إلى 32 طائرة أوكرانية بدون طيار.

وفي السياق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن 3 طيارين روس تمت إعادتهم من الأسر في أوكرانيا نتيجة لمفاوضات بين الطرفين.

وقالت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "إنه في 6 مايو، نتيجة لعملية مفاوضات معقدة، أعيد 3 عسكريين روس، من القوات الجوية الروسية، كانوا معرضين لخطر مميت في الأسر، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".

ومن ناحية أخري، أعلنت القيادة الأوكرانية لتنسيق التعامل مع أسرى الحرب، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أن هناك مئات من المجندات الأوكرانيات أسيرات حرب لدى الجيش الروسي، مطالبة بإعادتهم دون أي تبادل بموجب اتفاقية جنيف.

وقالت قيادة تنسيق التعامل مع أسرى الحرب الأوكرانية "إن مقر التنسيق والهيئات الحكومية الأخرى ذات الصلة تعمل على ضمان عودة المجندات الأوكرانيات في أسرع وقت ممكن".

وأكد البيان أن أوكرانيا من جانبها تلتزم بقواعد اتفاقية جنيف، التي تحظر أسر واحتجاز المجندات، داعيا روسيا إلى اتخاذ الموقف نفسه، موضحا أن المجندات الروسيات اللاتي أسرهن الجيش الأوكراني تم إعادتهن إلى روسيا، مضيفا: "نطالب الجانب الروسي أيضا بإعادة النساء الأسيرات دون أي شروط مسبقة أو تبادل".

ومن جهة أخرى، أفاد عمدة مدينة ميليتوبول الأوكرانية إيفان فيدوروف، في منشور على تطبيق "تليجرام"، بأنه تم إغلاق جميع وحدات الطاقة في محطة الطاقة النووية زابوريجيا، قائلا "إنه من المحتمل أن يخطط الروس لاستفزازات في منطقة زابوريجيا، حيث أغلقوا جميع الوحدات في المحطة".

وأضاف: "ربما كان الروس يستعدون لعملية خادعة لإلقاء اللوم على القوات المسلحة الأوكرانية"، مناشدا أهالي المدينة تجنب التجمعات في الأيام المقبلة، وكذلك الابتعاد عن المواقع التي يتمركز فيها عسكريون روس.

القوات المسلحة الأوكرانية روسيا أوكرانيا الجيش الأوكراني جنيف الحرب الأوكرانية وزارة الدفاع الروسية

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