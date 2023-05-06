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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في قصر باكينجهام .. لماذا لم يظهر الأمير هاري بعد تتويج تشارلز؟

الامير هاري
الامير هاري

بعد الكثير من التكهنات ، لم ينضم الأمير هاري إلى عائلته على شرفة قصر باكنغهام بعد تتويج الملك تشارلز الثالث وباقي أفراد العائلة المالكة بعد حفل التتويج في أقدم تقليد ملكي يشارك فيه الأمراء وأفراد العائلة المالكة كلها

وعادةً ما يحيي الملك والعائلة المالكة بالأمة من شرفة القصر بعد أحداث الدولة الكبرى، ولكن بالنسبة للتتويج ، تم استبعاد هاري ولم ينضم إلى الملك تشارلز والملكة كاميلا

وفي محاولة من أجل 'نظام ملكي ضعيف' ، ورد أن الملك تشارلز دعا أفراد العائلة المالكة دون هاري وزوجته التي لم تحضر، فقط للانضمام إليه على شرفة القصر. 

واستثنى من ذلك الأمير هاري ، الذي اشتهر بتخليه عن واجباته الملكية في عام 2020. 

كما لم يكن الأمير أندرو مشمولاً في الظهور على الشرفة بعد تورطه في فضيحة اعتداء جنسي في عام 2022 وتجريده من ألقابه.

وقبل التتويج ، ذكرت العديد من التقارير أن هاري سيغادر حفل التتويج بعد ساعتين فقط من اختتام الحفل. 

ونظرًا لأنه غائب بشكل ملحوظ عن ظهور الشرفة ، فمن المحتمل أن يعود هاري بالفعل إلى منزله في مونتيسيتو ، كاليفورنيا للاحتفال بعيد ميلاد ابنه أرشي الرابع. 

وفي أثناء حضور هاري حفل التتويج ، بقيت ميغان ماركل في كاليفورنيا مع آرتشي وابنتهما ليليبت.

ووصل الأمير هاري إلى كنيسة ويستمنيستر، ويُعتقد أنها المرة الأولى التي يرى فيها الأمير هاري عائلته منذ صدور مذكراته المثيرة للجدل «سبير»، ومن المتوقع أن يعود إلى الولايات المتحدة بعد ساعات فقط من الاحتفال بسبب عيد ميلاد ابنه الرابع.

وشهدت العاصمة البريطانية، لندن، حفل تتويج الملك تشارلز الثالث بشكل رسمي اليوم السبت، إذ بدأت الاحتفالات الرسمية بموكب من قصر باكنجهام إلى كنيسة ويستمنستر، حيث يتاح للجمهور مشاهدة الموكب على طول طريق بطول 1.3 ميل من قصر باكنجهام إلى "ويستمنيستر»

وأكد قصر باكنجهام أنه لن يكون للأميرين هاري وأندرو أي دور رسمي في تتويج الملك تشارلز في دير وستمنستر اليوم، السبت.

كما كان متوقعا على نطاق واسع، فإن دوق ساسكس، 38 عاما، ودوق يورك، 63 عاما، أن يكونا مجرد متفرجين للمناسبة التاريخية نظرالأنهما لم يعودا يعملان في العائلة المالكة.

 

احتفال بعيد ميلاد الامير اندرو الامير هاري

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