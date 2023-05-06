بداية مبشرة | هدوء تام في أول أيام امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل.. مديرو المديريات بتابعون اللجان.. ولا شكاوى ونسبة الحضور عالية

الأسئلة من المنهج.. التزام واضعي امتحانات الترم الثاني 2023

تذليل أي عقبات لضمان حسن سير وانتظام امتحانات الترم الثاني 2023

لا مشاكل أو معوقات خلال الدخول على منصة امتحانات الصف الاأول الثانوي من التابلت

انطلقت اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل، وفقا لجداول امتحانات الترم الثاني 2023 التي تم إعلانها في مديريات التربية والتعليم .

وقد مر اليوم الأول في امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل، بهدوء، في جميع المحافظات، حيث لم ترصد غرف العمليات أي شكاوى أو مشاكل من أسئلة الامتحانات اليوم، وذلك بعد أن التزم واضعو امتحانات الترم الثاني 2023 بوضع الامتحان من المنهج، وعدم ذكر أي من الأجزاء المستبعدة منه.

وفي محافظة القاهرة .. انتظمت اليوم امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب صفوف "الرابع الابتدائي- الخامس الابتدائي- الأول الإعدادي- الأول الثانوي"، وانعقدت غرفة عمليات تعليم القاهرة، وتم ربطها بالإدارات التعليمية الـ33؛ لتكون جاهزة للتدخل السريع، وتذليل أي عقبات، لضمان حسن سير وانتظام امتحانات الترم الثاني 2023

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 بمحافظة القاهرة اليوم 753 طالبا، في 38 لجنة، وقد تمكن جميعهم من الدخول على منصة امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 بسهولة ويسر، عبر أجهزة التابلت الخاصة بهم، في حين شكى عدد قليل جدا من الطلاب من بعض المشاكل في الدخول على منصة الامتحان، ليست بسبب سقوط السيستم، ولكن بسبب عدم تحديثهم لنظام التابلت، وتم حل المشكلة لهم فورا.

وتفقد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، سير امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الأول الثانوي العام، بمدرسة طبري الحجاز الثانوية العسكرية بنين، التابعة لإدارة النزهة التعليمية، حيث امتحن الطلاب اليوم مادة ( اللغة العربية )

وتحاور مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، مع أبنائه الطلاب حول مستوى الامتحان ، سألهم وهل يوجد لديهم أي مشاكل أو معوقات أثناء الدخول على المنصة ، وقد أشاد الطلاب بالامتحان مؤكدين على سهولة ويسر الامتحان وتمكنهم جميعاً من الدخول على منصة الامتحانات الالكترونية نافين تماما “سقوط السيستم اليوم ”.

وقدم مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة نصيحة لأبنائه الطلاب ، شدد خلالها على ضرورة التريث وعدم التسرع في الإجابة والتأكد من تسجيل الإجابات على منصة الامتحان قبل الخروج من اللجنة .

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، إلى أن مسئولي التطوير التكنولوجي خلية نحل تعمل بجميع لجان المدارس الثانوية بالقاهرة ،لتذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب أثناء دخولهم على المنصة أو فى حالة أي مشكلة بسيطة .

وفي محافظة الجيزة .. تابع اليوم أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، سير امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023

وأكدت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة في بيان رسمي لها اليوم ، أن نسبة حضور الطلاب في لجان امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 بلغت 98% ، مشيرةً إلى أن اجمالي الطلاب المقيدين في الصف الأول الثانوي بمدارس محافظة الجيزة يبلغ 73541 طالب وطالبة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، انضباط العملية الامتحانية اليوم في جميع لجان لجان امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 ، مع التأكيد على وجود متابعة دورية للسادة مدراء عموم الإدارات التعليمية وعدم تواجد أى منهم فى مكتبة والتواجد المستمر فى ميدان العمل

وأكدت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، انه انتظمت اليوم امتحانات الترم الثاني 2023 للصفوف “الرابع والخامس الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي”.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أنه في لجان امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي كان عدد الطلاب المقيدين 206269 وكانت نسبة الحضور 96٪ ، وفي لجان امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الخامس الابتدائي كان عدد الطلاب المقيدين 199094 وكانت نسبة الحضور 97٪ ، وفي لجان امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الأول الإعدادي كان عدد الطلاب المقيدين 190601 وكانت نسبة الحضور 96٪.

وأشادت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة في بيان رسمي لها ، بحسن سير العملية الامتحانية في لجان امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 اليوم ، مؤكدةً على توفير الأجواء الملائمة لراحة الطلاب وحسن تنظيمهم أثناء الصعود للجان وأثناء الخروج.

ونبهت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة على جميع المدارس الثانوية ، بضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الخاصة بـ عدم اصطحاب المحمول نهائيا في لجان امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 حتى وإن كان مغلقا وإلا سيتم إلغاء امتحان الطالب فوراً .

وفي المنوفية .. تفقد محمود الفولي ، مدير مديرية التربية والتعليم محافظة المنوفية ، مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بنين العسكرية حيث تابع امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 في مادة (اللغة العربية)

ومَرَّ مدير مديرية التربية والتعليم محافظة المنوفية على معظم لجان امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 في المدرسة، واطمأن علي تسجيل دخول جميع الطلاب للاختبارات الإليكترونية علي التابلت ، كما اطمأن علي استقرار جميع اللجان فى الملاحظة والمتابعة المستمرة من السادة المراقبين.

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم محافظة المنوفية، على الاخصائيين في التكنولوجيا بمتابعة الطلاب علي مدار الامتحانات وذلك لتجنب وجود أي أعطال بالنسبة لأجهزة التابلت، وكذلك أكد ضرورة متابعة الزائرة الصحية للحالات المرضية التي تتواجد باللجان الامتحانية بالمدرسة .



وفي محافظة الغربية .. تابع ناصر حسن، مدير مديرية التربية والتعليم محافظة الغربية، بمتابعة سير امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصف السادس الابتدائي، والأول الإعدادي، والثاني الثانوي العام، والأول والثالث والرابع الفني، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

واطمأن مدير مديرية التربية والتعليم محافظة الغربية على سير الامتحان بصورة جيدة داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2023 ، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية، بالفترتين الصباحية والمسائية.

وقال إن 102.868 طالبا، امتحانات الترم الثاني 2023 بالصف السادس الابتدائي في مادة اللغة العربية والخط والإملاء، كما أدى اليوم 106.557 طالبا امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الأول الإعدادي في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وأدى 39.952 طالبا امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الثانوي في مادتي اللغة العربية، والتربية العسكرية.

بينما أدى 18.979 من طلاب الصفين الأول والرابع الثانوي للتعليم الفني الصناعي، بمدارس الخمس سنوات، و17.963 من طلاب الصفين الأول والثالث الثانوي للتعليم الفني التجاري والفندقي، و2.892 طالبا بالصف الأول الثانوي للتعليم الفني الزراعي، مواد مختلفة تبعاً لتخصصاتهم ووفق الجدول المعلن لكل نوعية.

وقد أكد مدير مديرية التربية والتعليم محافظة الغربية ، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023