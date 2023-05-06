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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم 3 يمنيين و6 باكستانيين.. القبض على 10 من مروجي المخدرات بالسعودية

صدى البلد

قامت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان ،اليوم السبت، بإلقاء القبض على 3 من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر، ويتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.


كما أعلنت، المديرية العامة لمكافحة المخدرات في محافظة جدة، القبض على 6 من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر، وتم ضبط بحوزتهم مبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما قبضت شرطة محافظة خيبر بمنطقة المدينة المنورة على مواطن لترويجه مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين، وضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة  ومبلغ مالي، وتمت إحالته لجهة الاختصاص.


 

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