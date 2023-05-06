لحظات مرعبة.. اصطدام حصان بحشد من الجمهور أثناء موكب تتويج تشارلز الثالث| فيديو

وثق مقطع فيديو مروع، حصانًا خرج عن السيطرة ليصطدم بحشد من الناس الذين ينتظرون مشاهدة موكب تتويج الملك تشارلز الثالث.

وحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أظهر الفيديو، الحصان الجامح وهو يخرج عن السيطرة ويعود إلى الخلف في اتجاه الحشود المساندة.

وابتعد الحراس عن الطريق بينما كان الحصان يعود للخلف كاسرًا الحاجز في اتجاه المتفرجين الذين تفرقوا بعد الحادث.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، حدث ذلك أثناء اصطحاب الملك تشارلز والملكة كاميلا إلى المركز التجاري بعد تتويجهما.

وعقب ذلك، حاول الحارس، وهو فوج من سلاح الفرسان، كبح جماح الحصان عبر الطريق، أثناء اصطفاف الآلاف من البريطانيين أثناء احتفالهم بتتويج الملك تشارلز.

وتُوج تشارلز الثالث، اليوم السبت، ملكًا لبريطانيا في كنيسة وستمنستر بالعاصمة لندن ضمن أكبر احتفال رسمي تشهده البلاد منذ 70 عامًا.

كما جرى تتويج الملكة كاميلا، وارتدت قرينة تشارلز تاجًا مستخدمًا، حيث قال قصر باكنجهام أنها سترتدي تاج الملكة ماري خلال مراسم التتويج.